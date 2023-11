Europa League | Atalanta-Sturm Graz 1-0 | orobici sempre primi in girone D

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Basta un gol del difensore Djimsiti al 50? all’per sconfiggere loin una partita giocata dalla squadra di Gasperini soprattutto con l’obiettivo di strappare il passaggio diretto al prossimo turno, mantenendo il vantaggio sullo Sporting, secondo in unD diche vede gliin testa con 10 punti. Dopo il pareggio per 2-2 in Austria, la missione dei neroazzurri riesce al Gewiss Stadium mentre alle loro spalle, con 7 punti, restano i portoghesi che si sono imposti all’Alvalade contro il Rakow per 2-1,ie a due reti su rigore trasformate da Goncalves al 14mo e al 52mo. Gli austriaci sconfitti oggi a Bergamo invece restano a 4 punti mentre i polacchi del Rakow sono ormai matematicamente ...

AGI - L'Atalanta batte lo Sturm Graz 1 - 0 grazie alla rete di Djimsiti e rafforza il primo posto nel gruppo D di. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita complicata contro un avversario difficile da affrontare e ben chiuso in fase di non possesso: gli orobici vendicano dunque il 2 - 2 in ...

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Rino Gattuso alla guida del Marsiglia e Roberto De Zerbi in panchina al Brighton fanno il pieno di punti nella ...(ANSA) - BERGAMO, 10 NOV - "La qualificazione è centrata, a febbraio saremo ancora in Europa. Alla prossima con lo Sporting il 30 novembre si decideranno primo e secondo posto, una bella occasione in ...