Euro 7 | il Parlamento Ue ha votato per il rinvio del regolamento

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 novembre 2023) La resa delpeo sui nuovi standard7 è una battuta d’arresto per la lotta contro l’inquinamento atmosferico. La decisione, che ha abbassato i limiti emissivi per auto, furgoni e mezzi pesanti, è stata fortemente criticata dalle associazioni ambientaliste, che la considerano un’indebolimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unionepea. La lobby delle auto ha avuto un ruolo decisivo nella sconfitta di questa battaglia. Le associazioni del settore hanno fatto pressioni sui governi e sui parlamentaripei per ottenere un’allentamento delle norme, sostenendo che i limiti proposti dalla Commissionepea erano troppo restrittivi e avrebbero messo a rischio l’occupazione nell’industria automobilistica. La decisione del...