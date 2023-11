Esplosioni di petardi in pieno giorno | denunciato un ventunenne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), a seguito di mirata attività di indagine, ha deferito in stato di libertà un 21enne del luogo, indagato per il reato di accensioni edpericolose. Gli episodi risalgono al decorso mese di ottobre, allorquando si ebbe modo di rilevare la ricorrente esplosione diin determinate ore della giornata nel centro cittadino di Sant’Angelo dei Lombardi. L’immediato intervento eseguito di volta in volta dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S. aveva consentito solo di rilevare la presenza di fumo e residui di materiale esplodente, ma nessuna traccia degli autori del reato. Considerato l’evidente disturbo della quiete pubblica, nonché il fenomeno del tutto insolito e dal dubbio significato, venivano ...