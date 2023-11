Eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio | “Progressi eccezionali”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Per la prima volta, è statoildi un. Lo hanno annunciato i medici del centro NYU Langone Health di New. “Il fatto che abbiamo trapiantato unè un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato”, ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l’intervento, durato 21 ore. A ricevere ilè stato Aaron James, un veterano dell’Arkansas che è sopravvissuto a un incidente sul lavoro. L’intervento per il parzialedi faccia e dell’è avvenuto lo scorso 27 maggio. I chirurghi che hannol’intervento hanno dichiarato ieri che James ...

Si tratta di un intervento che potrà realmente cambiare il mondo della medicina. È stato trapiantato per la prima volta un intero occhio umano.