Erri De Luca e il suo “A schiovere | vocabolario napoletano di effetti personali”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chi – già dolorosamente vintage – ha l’abitudine di celebrare la preghiera del mattino dell’acquisto del quotidiano cartaceo sa già di una rubrica – ‘A’ – che lo scrittoreDetiene sul Cormezz, in cui il nostro raccoglie parole napoletane per rammentarne a noi partenopei – e disvelarle alle exterae gentes – il significato di espressioni che fanno una cultura ed un modo di vivere. Ora questi lemmi vengono recepiti nel libro “Adi– (pagg. 224, euro 19; Feltrinelli)”: ma lo scrittore – che si definisce ‘da Napoli’ – avverte che non sono voci di dizionario perché mancano i toni “che decidevano del significato, tragico o ironico, benevolo o ingiurioso, completato da mosse di ...

'L'acqua è vita del mondo come l'aria. Non si può dire è nostra, come non si può dire delle mosche o delle stelle sospese sulla terra'. Attraverso otto brevi raccontiDepone attenzione sul valore delle acque, comparse, sin da subito, nella storia della Creazione. Acqua necessaria al raccolto, acqua come ago della bilancia della migrazione. Un bene che ...

Calenda, Erri De Luca, Feltri e Di Battista ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi l’11 novembre… Il Fatto Quotidiano

"A schiovere", Erri De Luca e il suo "giacimento napoletano" Insieme News

Nuova puntata in prima serata del talk di approfondimento di Nove “Accordi&Disaccordi”: sabato 11 novembre in diretta alle 21.25 il conduttore Luca Sommi avrà ospiti il leader di Azione Carlo Calenda, ..."Gli adulti sono impelagati nella loro affannosa gestione del presente. Hanno il potere in mano e lo maneggiano con la visione contabile del giorno per giorno. Questi nuovi giovani invece hanno ...