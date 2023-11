Empoli | Napoli | Sebastiano Luperto | Diego Nappi | Serie A | calcio italiano | Stadio Diego Maradona | giovani talenti | Andreazzoli | Spalletti | strategie calcistiche

(Di venerdì 10 novembre 2023), agente didell’, è intervenuto sulla prossima sfida dell’contro il. Notizie-In vista dell’attesa partita diA tra l’e ilallo, agente di, ha condiviso le sue riflessioni e aspettative per l’incontro., ex giocatore dele ora capitano dell’, si prepara ad affrontare la sua ex squadra in una partita che promette ...

Notizie calcio . Arrivano novità positive per Rudi Garcia , che potrà contare su Amir Rrahmani perdi domenica. Il centrale difensivo, infatti, non è stato convocato per il recupero di Kosovo - Israele che era in programma nello stesso giorno della gara contro i toscani. Rrahmani ...

Empoli, Corsi: 'Siamo arrabbiati. Col Napoli pronostico quasi scritto' AreaNapoli.it

Notizie calcio. Arrivano novità positive per Rudi Garcia, che potrà contare su Amir Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica. Il centrale difensivo, infatti, non è stato convocato per il recupero di Kos ...Quote in equilibrio per la sfida di domenica alle 18 all’Olimpico, con il pareggio a 3,00. La capolista Inter ospita il Frosinone: «1» a 1,19, offerta più bassa di tutto il fine settimana. Ok anche la ...