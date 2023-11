Emozioni e colpi di scena in “Un Posto al Sole” dal 13 al 17 Novembre 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nelle puntate in onda dal 13 al 17di “Unal“, la celebre soap opera ambientata nel cuore pulsante di Napoli, si preannuncia un turbine didi. Il telespettatore sarà trascinato in un vortice di intrighi amorosi, scelte difficili e dilemmi morali. Lunedì 13: Un amore al bivio La settimana si apre con le vicende di Samuel e Micaela, il cui legame segreto si fa sempre più ardente. Tuttavia, il consiglio di Nunzio a Samuel di abbandonare Speranza per una relazione più sincera con Micaela scuote profondamente il giovane. Questa scelta porterà Samuel su un sentiero accidentato, dove il peso del rimorso e la paura del futuro si intrecciano in modo inestricabile. Martedì 14: Ombre dal ...