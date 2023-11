Ema Stokholma | è finita con Angelo Madonia | i motivi della rottura

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 novembre 2023) Personaggi Tv. Emasi sono lasciati. A confermarlo è stata la stessa speaker radiofonica e conduttrice, durante un’intervista al settimanale Di Più. Ema ha rivelato i veriche hanno portato la coppia alladopo un amore magico nato lo scorso anno a Ballando con le stelle. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e donne”, ex volto noto finisce nei guai: “Mi ha rotto il naso” Leggi anche: “Grande Fratello”, paura per Giuseppe: perde sangue davanti a Beatrice Emasi sono lasciati La conduttrice radiofonica ha spiegato che la relazione conper lei era molto importante. I due si erano innamorati veramente, non era alla ricerca di una relazione per ...