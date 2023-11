Elon Musk | Darren Aronofsky al lavoro sul biopic dedicato all' imprenditore

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Era solo questione di tempo prima che Hollywood decidesse di dedicare unalla controversa figura di. A24 ha dato il via libera allo sviluppo di unsuconincaricato di occuparsi della regia. La biografia autorizzata di Walter Isaacson del controverso magnate della tecnologia, pubblicata a settembre, servirà da base per la sceneggiatura. Già il precedente libro di Isaacson "Steve Jobs" era stato adattato nell'omonimo film della Universal del 2015, con Michael Fassbender nel ruolo del CEO della Apple. Le fonti di Variety dicono ci sia stata un'accesa competizione per i diritti del libro di Isaacson da parte di studios e registi, con A24 che alla fine ha battuto la concorrenza. …