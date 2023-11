Elodie e Annalisa infiammano il palcoscenico | i look a confronto

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 10 novembre 2023)edprovengono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e oggi continuano a macinare successi, seppur su palcoscenici diversi. Da un latoha debuttato al forum di Assago, dall’altroha presenziato ai Live di X Factor. E per entrambe le occasioni hanno ribadito il ruolo di fashion icon.ed, entrambe di nuovo sulseppur in contesti diversi, hanno infiammato il dibattito glam sui social. Voci di punta della musica italiana, sono anche due fashion icon: tutto ciò che indossano suggerisce o insegue una tendenza. Non è proprio questo che fanno, del resto, le icone di stile?. Crediti: Ansa – VelvetMagNelle ultime settimane hanno entrambe calcato dei palcoscenici ...