Elisabetta Canalis | tutina completamente trasparente | la lingerie è il nuovo evening dress

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè nel bel mezzo della sua hot girl era: con look super sensuali e provocanti l’ex Velina incanta continuamente i suoi fan con numerosi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Ora la showgirl si trova a Los Angeles per trascorrere del tempo con sua figlia Skyler Eva prima di tornare in Italia per l’esordio del programma insieme a Enrico Papi e nel frattempo posa e sfoggia look davvero mozzafiato., completino a scacchi per gli ultimi giorni caldi a Los Angeles: gli scatti...