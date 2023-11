Elena Di Cioccio | «Hai fallito? Prendi fiato | tieni le cose buone | butta via il resto e riparti»

... 1.6 milioni di euro nel film recita ancheDi(interpreta Rita ), molto conosciuta come conduttrice radiofonica e televisiva. Sul piccolo schermo in particolare, conduce da anni la ...

Elena Di Cioccio: «Hai fallito Prendi fiato, tieni le cose buone, butta ... Vanity Fair Italia

Elena Di Cioccio: «È ora di un coming out (di coppia)» Vanity Fair Italia

Lo so fa molto veneto, ma mi adeguo al trend molto hype di ribattezzarsi con nomignoli tipo società segreta.La stanza di Segreti è sempre aperta, ventiquattro ore su ventiquattro, per voi. Cliccate qui e scrivete tutto quello che vi pare. Commentate, sfogatevi, liberatevi di un peso. Io leggerò come sempre ...