Economia Rapezzi | Presidente Manageritalia Toscana | “Nella Regione i manager privati crescono del 8 | 7% e le donne del 33 | 5%”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nardella: “Il dinamismo del tessuto economico toscano, che spazia dal farmaceutico alla moda passando per il mondo dei servizi, è capace di attrarre competenzeiali nuove soprattutto tra i giovani e le”. Sull’alluvione: “Richiede la vicinanza di noi tutti. Comevogliamo dare avvio ad una raccolta fondi dei nostri associati che verrà raddoppiata con il contributo dia livello nazionale” Firenze, 10 novembre 2023 – “L’alluvione che ha colpito in questi giorni il nostro territorio richiede la vicinanza della nostra associazione alle persone e alle imprese colpite. Una vicinanza per garantire e favorire una rapida ripartenza e un ritorno alla normalità, dopo gli oltre 300 milioni di danni stando alle prime stime. Come ...