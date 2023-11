Ecomondo | tutti i numeri da primato dell’edizione 2023

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chiude i battenti, oggi,, la manifestazione di Italian Exibition Group che, per quattro giorni, ha riunito, al Centro fieristico di Rimini, istituzioni, mondo della ricerca, opinion leader, aziende, operatori ed esperti per un confronto serrato e partecipato sulle principali tematiche ambientali, dalla valorizzazione dei rifiuti alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali, dall’energia alle materie prime seconde da rifiuti, dal ciclo dell’acqua alla tutela dei mari. Un evento che è sempre più punto di riferimento in Europa e nel Bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nella green e circular economy. Iparlano chiaro: 1.500 le aziende che hanno occupatoi 150 mila metri quadrati della fiera. Visitatori in crescita del 15% rispetto allo scorso anno che ...