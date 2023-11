EA Sports FC 24 Team Triple Threat Le Carte Della Squadra Sono Ora Disponibili Nei Pacchetti

(Di venerdì 10 novembre 2023) Electronic Arts ha annunciato leprimaper la popolare modalità Ultimatedel simulatore calcistico EAFC 24 sarannoneia partire dalle 19:00 di venerdi 10 Novembre. Crea più abbinamenti in campo con: tre calciatori dello stesso club nel calcio maschile e femminile (passato e presente) per sbloccare nuove possibilità di creare delle squadre. Usa questi triangoli per creare coesione in campo e intesa nel tuo Ultimate, unendo la tuain nuovi modi con collegamenti di club unici. Se siete degli appassionatimodalità Ultimate...

...EAFC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell'Inter Lautaro Martinez e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimatedi EA...

La Wayne Taylor Racing with Andretti nel 2024 correrà anche in Classe GTD dell'IMSA SportsCar Championship con la Lamborghini.L'Arabia Saudita sempre più centro mondiale dello sport. E anche la vela fa tappa nella penisola arabica: Jeddah ospiterà la seconda Regata Preliminare dell'America's Cup in programma dal 29 novembre ...