È stato l' ottobre più caldo mai registrato

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha recentemente pubblicato il suo ultimo Bollettino climatico mensile, che evidenzia come l'2023 sia stato il piùmaia livello globale. In particolare, le temperature dell'aria hanno superato di ben 0,85°C quelle del precedentepiù. Questa visualizzazione, basata sui dati C3S, mostra l'anomalia della temperatura superficiale dell'aria per l'2023 nel continente europeo. In quest'area, l'2023 è stato il quarto piùmai, con un aumento di 1,30°C rispetto alla media 1991-2020; le regioni più calde sono l'Italia, i Balcani e il Mediterraneo centrale.