È Settembre | in onda stasera su Rai3 | un film che mescola dramma e commedia | e che è valso sia alla protagonista femminile | Barbara Ronchi | che alla regista | al suo debutto | un David di Donatello

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 novembre 2023) A metà fra, questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3 andrà in. Esordioregia di Giulia Louise Steigerwalt, premiata con undi, che incrocia tre storie intense d’amore e amicizia. “”: in anteprima il trailer dellaesistenziale con Fabrizio Bentivoglio ...