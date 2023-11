È morto il primo astronauta che orbitò attorno alla Luna

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 novembre 2023) A novantacinque anni èFrank Borman, ilad aver orbitato intorno. Fu il comandante della storica missione Apollo 8, partita il 21 dicembre 1968 da Cape Canaveral, la prima a raggiungere ladopo un viaggio di tre giorni in cui com trecentottantamila chilometri nello spazio: un trionfo della tecnologia e dell’ingegneria spaziale. Durante il viaggio, l’equipaggio formato da Borman, William Anders e James Lovell ha fornito al mondo una delle immagini più iconiche dell’era spaziale: l’Earthrise, immortalata mentre l’equipaggio orbitava sopra il lato nascosto della. La missione Apollo 8 non solo ha dimostrato la capacità umana di viaggiare nello spazio profondo, ma ha anche gettato le basi per le future esplorazioni ...