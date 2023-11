È morto Davide Renne | il direttore creativo di Moschino

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023), classe 1977, èoggi a Milano improvvisamente. Era stato nominatodimeno di un mese fa, il 16 ottobre, prendendo servizio il 1°novembre. Il, che aveva da poco preso in mano le redini della maison del gruppo Aeffe dopo sei mesi dall’addio di Jeremy Scott, è stato fino a poco tempo fa Head Design Donna da Gucci, dove aveva lavorato al fianco di Alessandro Michele. Nato a Follonica, dopo essersi diplomato al Polimoda di Firenze, aveva collaborato per anni con Alessandro Dell’Acqua. «Alessandro è stato il mio primo maestro e mentore nella moda. Sono poi andato da Gucci dove ho passato due decenni straordinari come head designer for womenswear. Gli ultimi otto anni di questo periodo li ho trascorsi insieme ad ...