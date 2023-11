(Di venerdì 10 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Il mondo della moda ...

Il mondo della moda in lutto per la morte di Davide Renne , direttore creativo di Moschino . Renne, toscano di 46 anni, era stato nominato a metà ottobre 2023. Lunedì era stato operato a Milano per un ...

SMA, un bambino è morto dopo soli 34 giorni di vita. Nella sua ... Osservatorio Malattie Rare

E' morto a soli 46 anni Davide Renne da pochi giorni direttore creativo di Moschino TGLA7

“Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo ...Scompare improvvisamente e giovanissimo lo stilista Davide Renne, da poco approdato alla direzione creativa della griffe italiana. Una morte che sconvolge i suoi tanti amici ed estimatori del mondo de ...