Dream Scenario | la recensione dell’onirico film di Kristoffer Borgli

(Di venerdì 10 novembre 2023)consegna un drastico cambio di rotta nella sua carriera. Passa dalla Norvegia fredda e disillusa di Sick of Myself, con una protagonista attiva e partecipe della sua tragica comicità. Lì c’era la voglia di fama e la distruzione che ne deriva. C’era il norvegese quasi vichingo. Inc’è invece la star (Nicolas Cage). La terra dei (non a caso) sogni americana. Il dover dirigere in inglese e sotto una produzione che, ormai, di indipendente non ha più nulla. E soprattutto c’è la passività di un Paul che, in fondo, racconta gli stessi paradigmi del primo lungometraggio di. Ci racconta della fama, del suo paradosso e del vittimismo esistenziale. Tutto ciò attraverso un personaggio che non la vuole abbracciare. Un ...