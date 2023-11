Dovete dimagrire Scintille a Ballando Con chi se la prende Lambertucci

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023)con le stelle. Tenetevi pronti perché sabato 11 novembre ì potrebbe accadere di tutto dopo le parole di Rosanna, che ha tuonato: "I giurati dicon le stelle devono". Come risponderanno i giurati? Si preannuncia una puntata scoppiettante, visto che anche Matano - a bordo campo - è pronto a sfoggiare un fisico da urlo negli studi di Milly. Chi conosce l'ex mezzobusto di Rai1, conduttore di successo di "Vita in diretta", sa che mangia sano e si allena molto. Ed è pronto a difendere chi ha forme morbide e qualche chilo in più. Matano, quindi, potrebbe scatenarsi e difendere la giuria cercando di far ragionare la. Che graffia i giurati. Li attacca dopo aver detto di essere stata attaccata. Strano, ma vero. Per ...