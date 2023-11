Dogana | si riparte | lavori di nuovo affidati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha perfezionato l’aggiudicazione definitiva deidi riqualificazione dell’anticaalla Mar.Sal. Restauri Srl. L’impresa, con sede legale a Napoli, ottiene l’appalto con un ribasso del 22,64%, per un importo netto complessivo di 2,840 milioni di euro, a valere sui fondi del “Programma integrato città sostenibili”. Nei giorni scorsi, il Comune ha ricevuto dall’Anac la nota di definizione ex art.21 del Regolamento di Vigilanza. Il documento respinge l’esposto che l’impresa Sapit, inizialmente aggiudicataria dei, aveva presentato all’autorità nazionale Anticorruzione dopo che l’ente di Piazza del Popolo aveva effettuato a suo carico la risoluzione contrattuale per “gravi ritardi e inadempienze in materia di sicurezza”. Ottenute tutte le informazioni del caso dagli uffici ...