Ditelo al governo | chi fattura 50mila euro non è ricco

(Di venerdì 10 novembre 2023) In Italia ilti considera(ai fini fiscali) se hai un reddito dilordi. Al netto di tasse, contributi obbligatori e l'affitto di una casa – in una città come Roma o Milano – con una famiglia da portare avanti, sei invece solo un disgraziato che, con molti stenti e sacrifici, arriva a fine mese, ma rientri in quel 15% di schiavi fiscali che vengono spremuti fino all'osso per pagare il 65% di tutta l'Irpef italiana. Questa è la cultura di chi ci governa e purtroppo e non cambia. Però ti detassano se rientri in Italia, dopo esser giustamente scappato via, in paesi meno canaglia di questo, continuando invece a bastonare i fessi che sono rimasti qui a farsi spennare e a tirare avanti questo inferno fiscale. Andrea Bernaudo, 9 novembre 2023