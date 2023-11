“Disparità di trattamento” | così il Tar del Lazio annulla l’esposizione del “prezzo medio” della benzina

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ii non dovranno più esporre i prezzi medi dei carburanti. Un decreto introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso ma che ora il Tar delha bocciato. I distributori, in rispettonorma, dovevano mostrare un cartello con ilnella regione. L’mento di tale decreto è stato deciso in assenzaprevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato.LEGGI ANCHE: Partite Iva, cambia il contributo fino a 800 euro: i nuovi requisiti stabiliti dalla Manovra Accolto il ricorso presentato da Fe.Gi.Ca Il “” era incluso nel cosiddetto “decreto carburanti”, con cui il ministero delle Imprese e del ...