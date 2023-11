Disney deve trovare una ricetta per far soldi con lo streaming

... i film che riprenderanno questa settimana o la prossima sono (Marvel Studios/) con e e ... Pedro Pascalfinire prima Il Gladiatore 2 e poi a The last of us . Di cui non si sa ancora quando si ...

Un titolo da comprare e uno da vendere questa settimana: Uber ... Investing.com Italia

"The Marvels", nelle sale il nuovo film Disney e Marvel che unisce tre supereroine diverse tra loro RaiNews

La nostra intervista a Mindy Johnson, ospite delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, autrice esperta della Disney in occasione del centenario del leggendario studio di animazione, e della quale p ...Su Youtube il canale ufficiale degli Walt Disney Animation Studios pubblicano un piccolo assaggio della canzone 'I'm a Star' che sarà nel film 'Wish'.