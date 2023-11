Dino Meneghin Storia di una leggenda | ecco dove e quando incontrare il campione di basket in tour

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da lunedì 13 novembre i fan potrannolanelle date deldel documentariodi unainper lo Stivale. L'exdiaccompagnerà le proiezioni del documentario di Samuele Rossi a lui dedicato,di una, che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano. Al Multisala Impero di Varese unnazionale di proiezioni alla presenza del grande, affiancato a ogni tappa da ...

in tour per lo Stivale. L'ex campione di basket accompagnerà le proiezioni del documentario di Samuele Rossi a lui dedicato, D ino- Storia di una leggenda , che porta per la ...

Basket, a Pescia è in arrivo la leggenda Dino Meneghin PistoiaSport

Dino Meneghin a Pescia. Docu-film da "leggenda" Quotidiano Sportivo

Da lunedì 13 novembre i fan potranno incontrare la leggenda Dino Meneghin nelle date del tour del documentario Dino Meneghin - Storia di una leggenda.A Pescia sbarca... Dino Meneghin. Ovviamente non si tratta di un colpo di basket-mercato, ma dell’arrivo in Valdinievole come ospite d’onore dell’indimenticato numero 11 di Pallacanestro Varese e Olim ...