Dinamo Sassari | Taylor Smith non sarà tesserato Il GM Pasquini | “Non è ancora pronto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023)nondalla. Il general manager Federicoha fatto il punto della situazione: ”Il giocatore purtroppo non èdopo l’intervento al ginocchio dello scorso aprile, gli serve del tempo che noi non abbiamo.è un ragazzo straordinario che ha doti umane e che ha dimostrato di poter essere un’addizione importante aspettando Diop. Il campo però è l’unico giudice supremo e lui non èal massimo, gli esami medici approfonditi che ha sostenuto ahanno dimostrato questo”, ha dichiarato aTv. SportFace.