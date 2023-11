Dietrofront Fratelli d’Italia - via emendamento su condannati. Conte attacca

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) L'al Decreto Anticipi annullava l'incompatibilità per gli incarichi nelle amministrazioni locali aiper un reato contro la Pa A quanto apprende l’Adnkronos,ritirerà – dopo le proteste di Pd e M5S – l’al Decreto Anticipi che annulla l’incompatibilità per gli incarichi nelle amministrazioni locali a coloro che hanno subito una condanna anche non passata in giudicato per un reato contro la Pa. L’vedeva come primo firmatario il senatore Salvo Pogliese. “Gli emendamenti agli articoli 4-7-11-12-13-14 del Dlgse 39/13 presentati avevano l’esclusiva finalità di eliminare l’inconferibilità ai Consiglieri comunali, Assessori e Sindaci, nei due anni successivi al termine del loro mandato, di incarichi nelle società partecipate ...