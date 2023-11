Di notte a piedi sull’Asse Mediano tra Mugnano e Melito | 16enne salvato dalla Polizia Locale

... sulle Alpi e sul Gran Sasso arriva la prima neve, caduta lascorsa. Nella foto, neve sulle ... neve sulle Dolomiti OBEREGGEN Neve anche a Obereggen, in Sud Tirolo, comprensorio sciistico ai...

Alpinisti tedeschi bloccati sulle montagne in Trentino, recuperati dai ... Alto Adige

Trentino, salvati nella notte due alpinisti tedeschi bloccati nella Valle del Sarca Trekking.it

Si tratta di un 43enne algherese senza fissa dimora che forse stava cercando riparo in una barca dove poter dormire ...Dro (Trento) – I due uomini, dopo aver concluso la via, avevano deciso di rientrare calandosi in parete in corda doppia. Poco prima della mezzanotte, però, hanno chiamato il Numero Unico per le Emerge ...