“Devono giocare loro” | De Laurentiis impone ordini a Garcia | la rivelazione

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il presidente avrebbe esplicitamente chiesto all’allenatore di schierare alcuni giocatori per le prossime partite Quello degli azzurri sembrava un momento di forma accettabile. I mesi di settembre e ottobre avevano fatto percepire alla dirigenza e ai tifosi che nella squadra ci sono alcune crepe. Da subito si era capito che, per raggiungere gli stessi risultato dell’anno scorso, si doveva lavorare in maniera diversa da come si stava facendo. Durante la passata stagione ha funzionato tutto a partire dal gioco, dagli uomini scesi in campo e dalla voglia della squadra di andare a conquistare un successo che in città mancava da ben 33 lunghissimi anni. Chiaramente l’obiettivo, anche per questa stagione, è quello di provare a bissare il successo in campionato che soltanto sei mesi fa coronava il Napoli come campione d’Italia. L’approccio lento delle prime 11 partite giocate hanno infatti ...