Defibrillatori in città | domani l’inaugurazione | ecco le zone coinvolte

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Saranno operativi da, sabato 11 novembre, idi cui lapotrà fruire grazie al progetto BeneventoCardio-protetta, presentato lo scorso 24 settembre a Palazzo Paolo V con una conferenza ed eventi dimostrativi“, lo annuncia il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis. “Alla presenza del sindaco Mastella, l’evento inaugurale si terrà, alle ore 12:00, in piazza San Modesto (ex plesso scolastico San Modesto 1), nei pressi dell’associazione Io per Benevento, dove sarà allocato l’apparecchio salva-vita a servizio del rione Libertà. Altri cinque dispositivi medicali saranno posizionati in altrettantedellae in particolare a Capodimonte (nei pressi della chiesa San Giuseppe Moscati), a via San Vitale ...