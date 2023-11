Decade la convenzione | la Star Games deve lasciare la struttura ‘Libertà’ | ricorso al Tribunale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Asddi Benevento. L’ASDdi Benevento, con il suo amato Mister De Caro, potrebbe, a breve,il campo di Rione Libertà.In data 29.8.2023, infatti, il Comune di Benevento, con nota sottoscritta dal Dirigente del Settore Sport Alessandro Verdicchio, comunicava all’ASD“la formale risoluzione delladel 16-11-2017 , ‘ipso jure et ipso facto’, di cui all’art. 12, e conseguentemente l’Associazione A.S.D.è dichiarata decaduta dalla concessione dell’impianto sportivo comunale “Libertà” ex CRAL Via Cosentini. Si invita/diffida Associazione A.S.D....