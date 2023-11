De Rensis esagera | «Juventus candidata Scudetto come l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’avvocato De, ospite agli studi di Sportitalia, mette addirittura sullo stesso pianoe Inter.vento sulla lotta per lo– Due punti di distanza, ma un modo di giocare completamente diverso tra le due squadre. Chi ama il palleggio e la velocità della verticalità, chi ama chiudersi e ripartire in una sola occasione a partita. Nonostante questo Antonio Desi esprime in questa maniera: «Per laè sicuramente un vantaggio non giocare durante la settimana e preparare una partita alla volta. Ci sono schermaglie di Allegri, ma credo che i bianconeri siano candidati alloal pari deldi Simone Inzaghi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...