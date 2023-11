De Laurentiis chiede a Garcia una migliore valorizzazione della rosa Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il presidente Deè tornato ieri a Castel Volturno per assistere alla ripresa degli allenamenti dopo la sfida di Champions pareggiata contro l’Union Berlino. Non è un mistero che il risultato ottenuto dagli uomini dinon sia quello che il presidente voleva. Del resto con il pareggio il Napoli ha buttato al vento quasi due milioni di euro, vale a dire la differenza fra il premio Uefa per il pari (900mila euro) e quello per la vittoria (2,8 milioni). Anzi visto sotto il profilo societario questa quarta giornata dei gironi è un disastro: il Milan ha vinto (contro un Psg decisamente più forte dell’Union) e dunque i punteggi in chiave qualificazione al Mundialito segnalano un passaggio decisamente a vuoto degli azzurri rispetto ai rossoneri. Sky ieri ha fatto il punto sugli umori che c’erano a Castel Volturno è ha chiaramente spiegato che ...