Dan Arbell | Hamas non si può sradicare Gaza va affidata all' Anp | gli Usa non andranno più via dalla regione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 novembre 2023) L'analista del Centro per gli studi israeliani dell'American University di Washington DC a Huffpost: "Tra Israele e Usa divergenze, ma il rapporto non può essere messo in crisi. Washington ha ottenuto pause umanitarie, ma Netanyahu non concederà il cessate il fuoco, perché sente sulle spalle il peso dell'opinione pubblica nazionale per il salvataggio degli ostaggi ed è già focalizzato oggi sulla sua sopravvivenza politica"