Dalla Russia agli Usa | così il Mediterraneo è diventato terreno di caccia per i sottomarini

I soldati sono a circa 250 metristruttura. Stamattina il ministero della Sanita' a Gaza, ... Laha inviato 25 tonnellate di aiuti a Gaza Mosca ha dichiarato venerdì di aver inviato 25 ...

Stoltenberg: "Continuare a fornire armi all'Ucraina" Sky Tg24

Intelligence britannica: la guerra con Kiev mette a dura prova la difesa aerea di tutta la Russia - Washington approva la vendita di carri armati alla Romania per 2,53 miliardi di dollari - Washington approva la vendita di carri armati alla Romania per 2,53 miliard RaiNews

Sebbene l'attività navale russa attuale non sia comparabile con quella di quel ... è stato osservato passare dallo Stretto di Gibilterra in uscita verso l'Oceano Atlantico. Si tratta del B-265 ...Eccola, splendida come sempre e piena di grinta come quando incantava gli italiani a colpi di ballo dalla tv. Carmen Russo, showgirl di 64 anni, ha rivelato in un'intervista ...