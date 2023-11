Dal bosco al centro di Bergamo su un tir | è arrivato l’albero di Natale - Foto

(Di venerdì 10 novembre 2023). L’abete gigante arriva direttamente dai boschi della Valle Seriana e sarà posto in piazza Vittorio Veneto come da tradizione. Si tratta di un abete scelto tra quelli che vengono tagliati durante delle manutenzioni programmate dalla flora boschiva.

Dal bosco al centro di Bergamo su un tir: è arrivato l'albero di Natale L'Eco di Bergamo

Anziano cade e rimane bloccato nel bosco: arrivano i carabinieri MaremmaOggi

Superata la successiva biforcazione (con il sentiero 238), il tracciato inizia a salire con decisione immerso in un bel bosco di faggi. Proseguiamo per una mezzoretta fino a sbucare nei pascoli della ...Il 25 novembre Rimini si accende a festa con “Il Sogno del Natale”, l’illuminazione coordinata lunga più di 90 chilometri diffusa in tutta la città, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, ...