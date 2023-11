Da noi…a ruota libera con Francesca Fialdini | gli ospiti di domenica 12 novembre

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il lungo pomeriggio di12in tv su Rai Uno, sarà come sempre ricco di approfondimenti, confronti,e storie. Dopo l’apertura del dopo pranzo con lo storico salotto di Mara Venier e la suaIn, che ospiterà, tra gli altri Teo Mammucari attuale concorrente di Ballando con le Stelle, Nino D’Angelo, Alessandro Gassman e Greta Scarano protagonista della fiction sul massacro del Circeo, il testimonial passerà come sempre ae agliche animeranno un’altra puntata di Da. Ma chi sono i personaggi che arriveranno nel talkle di Rai Uno per raccontarsi nei faccia a faccia con la conduttrice, tra carriera e vita privata, ricordi ...