Cusano tv e radio | highlights e anticipazioni programmi dall’11 al 17 novembre

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Al via una nuova settimana in compagnia diItalia Tv (canale 264 del digitale terrestre) eCampus che continuano a puntare su una programmazione variegata e ricca di contenutiITALIA TV Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, in diretta suItalia Tv, sono tanti i temi da analizzare con Tommaso Franchi al timone del contenitore POMERIGGIO CON NOI. Tra gli ospiti intervenuti questa settimana: l’attrice Agata Fortis; Krassym; Cave Canem; l’attore e regista Gabriele Pignotta; Luca Rallo, chef campione del mondo. A partire da lunedì 13attesi in studio: Alessio Giustini (Different Salon), il cantante e produttore Antonio Francesco Daga, il musicista e compositore Rocco Rosignoli, l’ex calciatore Davide Moscardelli, Marilina Gagliardo e tanti altri ...