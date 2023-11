Covid Italia | giù Rt e incidenza stabile | i dati del bollettino

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Situazioneine sotto controllo. “L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 31 ottobre è pari a 0,83, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt=0,92) al 24 ottobre. L’di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 2-8 novembre è pari a 46 casi per 100.000 abitanti, sostanzialmenterispetto alla settimana precedente”. Lo evidenziano idel monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). Situazioneper i repartiin. “All’8 novembre l’occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 5,9% (3.656 ricoverati) sostanzialmenterispetto alla ...