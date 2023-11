Covid | contagi in calo ma aumento i decessi

(Di venerdì 10 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 2 e l’8 novembre, secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 26.789 nuovi casi positivi-19 con una variazione di -2,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 27.442). Sono invece 163 i deceduti con una variazione di +10,1% rispetto ai sette giorni prima, quando erano stati 148. In totale sono 197.818 i tamponi effettuati con una variazione di -4,1% rispetto alla settimana precedente (206.339) mentre il tasso di positività del 13,5% con una variazione di +0,2% rispetto ai sette giorni precedenti (13,3%). Il tasso di occupazione in area medica è a 5,9% (3656 ricoverati) rispetto a 5,8% (3.620 ricoverati) al 1 novembre 2023. Invariato il tasso di occupazione in terapia intensiva a 1,2% (102 ricoverati).“Si consolida ormai il dato di un decremento sempre più evidente dell’andamento ...

In Abruzzo il Covid è stabile ma continua a circolare. L'invito degli esperti è a vaccinarsi, come ha fatto, il prof. Paolo Fazii poco prima dell'intervista al Tg8 ...