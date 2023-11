Covid | contagi in calo ma aumento i decessi

in calo del 2,4% e decessi in aumento del 10% Sono 26.789 i casi di- 19 registrati in Italia nella settimana dal 2 all'8 novembre, in calo del 2,4% rispetto ai 27.442 della precedente ...

ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 2 e l’8 novembre, secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 26.789 nuovi casi positivi Covid-19 con una variazione di -2,4% rispetto ...Si consolida ormai il dato di un decremento sempre più evidente dell'andamento epidemiologico e del conseguente scarso impatto sulle strutture ospedaliere ...