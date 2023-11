Così la Banca Popolare del Lazio farà da apripista per la creazione di un nuovo modello di gestione del credito

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 novembre 2023) “La riforma Renzi delle banche popolari ha il merito di avere avvicinato al mercato istituti diche vivevano in un mondo antico, ma forse il passaggio è stato un po’ troppo brusco. Per questo, ora che anche per noi è arrivato il momento di una svolta abbiamo scelto di sperimentare unibrido grazie a una legge del governo Draghi che probabilmente saremo i primi ad utilizzare”. Edmondo Maria Capecelatro è il presidente settantacinquenne delladel, diventata un caso scuola in Italia quando, qualche anno fa, da società cooperativa ha acquisito il controllo di una spa (l’exTuscia, poi diventata Blu) riunendo in un unico gruppo due modelli diversi e dimostrando che la loro storica contrapposizione è più ideologica che ...