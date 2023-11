Così Cina | Russia e Iran fanno propaganda su Israele e Palestina Report Asd Gmf

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il “contorsionismo retorico” e la moralità dell’Occidente, manifestati nel sostegno ai governi die nelle piazze propalestinesi, si differenziano notevolmente dall’unità del fronte a difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa. Le divisioni e le disgiunzioni hanno offerto al’opportunità di diffondere messaggi celebrativi della propria influenza globale. Pur non essendo gli unici attori rilevanti nella regione, sono, insieme al Qatar grazie all’emittente Al Jazeera, coloro che meglio possono sfruttare il conflitto per plasmare il dibattito pubblico mondiale. Gli analisti dell’Alliance for Securing Democracy, un’iniziativa del think tank German Marshall Fund of the United States, sottolineano che nell’ultimo anno l’ambiente informativo è diventato “molto più ospitale per la ...