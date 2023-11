Cosa prevede l’accordo tra Sanchez e gli indipendentisti catalani

(Di venerdì 10 novembre 2023) A due mesi dall’inizio delle negoziazioni, ieri mattina il Partito socialista spagnolo (Psoe) ha annunciato di essere arrivato a un accordo con Junts, il partito indipendentista catalano guidato dall’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont, un passo decisivo verso la formazione di un nuovo governo. Il testo delche Junts sostenga l’investitura del primo ministro uscente e leader dei socialisti Pedro, in cambio di una proposta di legge di amnistia che, se approvata dal parlamento spagnolo, metterà fine ai processi in atto e annullerà le condanne già emesse nei confronti di politici e attivistitra il 2012 e il 2023.conferma la volontà dei due partiti di negoziare nel corso della legislatura un possibile referendum di autodeterminazione della ...

...della scuola e l'asservimento dei programmi e prima ancora dei docenti alle sue logiche è... il centro studi del sindacato USB l, è stato analizzato il testo del nuovo ordinamento chela ...

Decreto Caivano, sì alla fiducia con 193 sì: cosa è e cosa prevede ilmattino.it

Finirà in carcere chi non manda i figli a scuola: ecco cosa prevede il provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento Orizzonte Scuola

(Rinnovabili) Su altri giornali Lo prevede la riforma del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Un aumento della produzione di biometano a 8 miliardi di Smc entro il 2030, ...Novità per gli utenti PlayStation, vista la decisione dell'azienda dell'interruzione del supporto a Twitter (X): cosa cambia ...