Cosa pensano i gieffini dell’ex di Mirko Perla e della fidanzata Greta Il chiacchiericcio al GF

Chissà chenegli iscritti al partito di Elly Schlein in Sardegna. Non lo sapremo mai. O forse lo capiremo quando saranno aperte le urne.

Che cosa pensano i nostri cani (e come possiamo capire cosa ci vogliono dire) Vanity Fair Italia

Elezione diretta del presidente del Consiglio: cosa pensano gli italiani della riforma Meloni TGLA7

Non c’è invece la proroga per l’attuale garanzia Supportitalia che quindi scade a fine 2023. La precedente misura era stata pensata in ottica emergenziale per sostenere le imprese dopo la pandemia e ...