Cosa fare quando ti annoi? 8 consigli più una domanda | se fosse un’opportunità?

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 10 novembre 2023) Capita di trovarsi a casa senza avere impegni o programmi. C’è chi coglie questa opportunità rara per riposarsi,cose rimandate da un po’, o lasciate a metà. Ma c’è chi ritiene il “nonniente” un fallimento, uno spreco della giornata. E, trovandosi costretto a stare a casa per un periodo più o meno lungo, non sa come passare il tempo utilmente.ti? La noia è una sensazione che può risultare particolarmente spiacevole, ma purtroppo può succedere di ritrovarsi senza nulla da. In casa ci sono però diverse possibilità per sfruttare al meglio i momenti di noia, in maniera non solo efficace ma anche utile e vantaggiosa. Vediamo quali sono, e come trasformare la noia in. Cos’è la noia e perché ci si ...