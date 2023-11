Corso Lucci | ruba 100 euro ad un passante e viene arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023)100ad un. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano Nello spomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inArnaldo, hanno notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, stava seguendo un uomo e, dopo avergli sfilato una banconota dalle tasche dei pantaloni, ha tentato di allontanarsi frettolosamente. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso dei 100asportati poco prima. Pertanto, il 22enne, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza e resistenza a ...