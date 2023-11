CorrSport | Kvaratskhelia | calo evidente | cosa sta succedendo al georgiano?

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il rendimento dinelle ultime partite è nettamente calato. Il CDS analizza le possibili cause del momento no del. Notizie calcio Napoli – Nelle ultime uscite del Napoli, una delle note più dolenti è rappresentata dal rendimento indi Khvicha. Il, tra le grandi rivelazioni di questa Serie A, nell’ultimo periodo non sta incidendo come ci aveva abituato ad inizio stagione. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diverse le possibili cause individuate: forse sta influendo la mancanza dell’effetto sorpresa, oppure il cambio in panchina e le nuove direttive tattiche. Di sicurorisente dell’assenza di Osimhen, con cui aveva mostrato una grande intesa nella prima parte di campionato. La stagione è ...